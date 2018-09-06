Шести областям Украины урезали финансирование на ремонты дорог

Деньги, которые забрали, направят на строительство.

В стране Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Черновицкой областям урезали финансирование по проектам дорог общего пользования государственного значения. Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Причины разные - от несоблюдения сроков подготовки проектной документации и до неопределенности с подрядчиками и замедления с началом непосредственного строительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее вопиющая ситуация сложилась в Николаевской области. В этом году области им было выделено 560,7 млн грн. Но в итоге объем выполненных работ составляет лишь 17%.

"Это наименьший показатель среди регионов. Учитывая все факторы и ожидаемое завершение строительного сезона Укравтодор перераспределил 300 млн грн, которые выделялись на капремонт дороги "Александровка - Кропивницкий - Николаев", и направил их на ремонт дороги Н-11 Днепр - Николаев в пропорции: 200 млн грн - Николаевской области, а 100 млн грн - Днепропетровской", - отмечается в сообщении.

Кроме того, говорится, что уменьшить общую сумму ассигнований решили с целью перераспределить средства, выделяемых на дорожные проекты, в пользу активного строительства.