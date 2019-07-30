Шимкив: "Дарница" готова инвестировать в зарубежные проекты до $100 млн

Украинская фармацевтическая компания "Дарница" готова вложить в приобретение активов за рубежом до $100 млн без привлечения банков, за счет собственных средств, рассказал в интервью изданию LIGA.net глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"Да, готовы инвестировать - интересные проекты есть в Китае и США (Сан- Франциско, Бостон). Говорим об инвестициях без участия банковского сектора до $100 млн", - сказал он.

Шимкив уточнил, что речь может идти и об инвестициях в интересные стартапы.

"Ну $100 млн вряд ли вложим в стартап, но $10 млн - вполне реально", - отметил топ-менеджер.

На мировом рынке украинский производитель готов конкурировать в трех нишах, добавил он.

"Интересны три направления, о которых мы ранее говорили: "боль", "нервная система" и кардиология", - сообщил глава совета директоров.

Дмитрий Шимкив с 2014-го по 2018 год работал заместителем председателя Администрации Президента Украины, до этого возглавлял украинское представительство компании Microsoft. В сентябре 2018 года возглавил совет директоров "Дарницы".

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году, сейчас портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициаром компании является народный депутат восьмого созыва Глеб Загорий. 20 мая он заявил, что выполнил свою законотворческую миссию, не собирается баллотироваться в новый состав Верховной Рады и сосредоточится на интеграции "Дарницы" в глобальный фармацевтический рынок.