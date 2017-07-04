Шлапак: инсайдерский кредитный портфель Приватбанка составляет 190 млрд гривен

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что инсайдерский кредитный портфель Приватбанка составляет 190 млрд гривен.

На пресс-конференции во вторник он рассказал, что портфель юрлиц перед национализаций составлял 192-196 млрд гривен. Прежний менеджмент признавал инсайдерскими только 8 млрд гривен, но Шлапак утверждает, что их намного больше. "Мы убедились, что таких кредитов было на 190 млрд гривен. Он таким и остался по сегодняшний день", - заявил он.

Шлапак также пояснил, почему в аудиторском отчете фигурирует сумма только 10 млрд гривен.

"Действительно, годовая отчетность аудиторов называет около 10 млрд, мы называем около 190 млрд. Я хочу пояснить, что аудитор оценивает портфель по международным стандартам финансовой отчетности. Если вы знакомы с международными стандартами финансовой отчетности, то вы, наверное, могли убедиться, что они не предусматривают реалий, которые у нас могут быть осуществлены у нас в государстве. Западный банкир не может, будучи в здравом уме, выдать заем в сотни миллионов долларов компании "Рога и копыта", у которой нет ни обеспечения, ни оборотов, с грубыми нарушениями нормативов и законодательства. Но даже если он будет пытаться это сделать, то трехуровневая система - риск-менеджмент, комплаенс, внутренний аудит и служба безопасности - обязательно остановят это. В украинских реалиях ситуация другая", - заявил он.

Напомним, что 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в государственную собственность, так как предыдущие владельцы довели его до неплатежеспособности.