Шлапак: "Ощадбанк" станет конкурентом "Приватбанка"

Новоизбранный председатель правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что "Приватбанк" будет конкурировать по уровню услуг с другим государственным банком - "Ощадбанк", и пригласил пенсионеров пользоваться услугами возглавляемого им учреждения

Об этом он сказал на брифинге, передает Depo.ua.

"Уважаемые пенсионеры, приходите к нам. Если ранее были слухи, что средства Пенсионного фонда заберут из Привата и передадут в Ощадбанк, то теперь мы будем конкурировать с ним за лучшее обслуживание клиентов, физлиц, бизнесменов, и пенсионеров", - заявил Шлапак.

Напомним, 18 декабря Нацбанк Украины признал "Приватбанк" неплатежеспособным и предложил правительству его национализировать. Главный владелец банка Игорь Коломойский согласился на это и 22 декабря банк официально перешел в собственность государства.

Для докапитализации банка Минфин Украины планирует выпустить облигации внутреннего займа на 116, 8 млрд грн.

Временный администратор национализированного "Приватбанка" решил увеличить уставный капитал финансового учреждения на 35,941 млрд гривен

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