Шмигаль: До "віялових відключень" вдаватися не повинні і не будемо

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що необхідності у "віялових відключеннях" електроенергії немає. Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"15 січня "Енергоатом" запускає один зі своїх блоків, виводить його з ремонту, далі, буквально, через короткий час, запускається другий блок.

Фактично ці параметри дають нам впевненість в тому, що ми до віялових відключень, як до механізму збалансування енергосистеми, вдаватися не повинні, і не будемо", - підкреслив прем'єр.

За його словами, нинішнє зниження температури українська енергосистема пройде стабільно.

"Для цього є всі передумови. Єдина складність, яку сьогодні відчуває енергосистема, низькі залишки вугілля на складах вугільних ТЕС. У зв'язку з цим пройшли наради, прийняті рішення, в разі необхідності, запуск газомазутних блоків, а також переведення вугільних блоків на спалювання газу" , - пояснив голова уряду.

За його словами, крім імпорту вугілля, зокрема, з Казахстану, вугілля забезпечать українські шахти.

"Єдине, є певна інерційність. Коли склади були забиті, вугільні шахти призупинили або скоротили видобуток, а зараз починають відновлювати її", - сказав він та додав, що на це потрібен певний час.

"Зміщення ремонтних програм окремих боків, зокрема, атомних, плюс похолодання - збільшення попиту на електроенергію - привели до швидкого, несподіваного спрацьовування вугілля на складах.

А коли немає на потоці вугілля, то запуск цього процесу вимагає часу. Ось і виник такий плюс мінус дво-тритижневий розрив, який привів до недостатньої кількості вугілля на складах. Але він некритичний", - сказав Шмигаль.

"Ситуація непроста ... Але й не критично складна", - резюмував він.

Раніше в "Укренерго" заявили, що попри прогнозоване різке похолодання до - 17 градусів протягом 16-20 січня та брак вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ, запровадження так званих "віялових відключень" електроенергії наразі не планується.