Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні

У зв'язку з надзвичайною ситуацією техногенного характеру, що сталася в морському порту столиці Лівану, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити на безпечність зберігання суб'єктами господарювання аміачної селітри.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

"Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб'єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив", - йдеться в документі.

Відповідне доручення прем'єр дав міністру інфраструктури Владиславу Криклію, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, т.в.о. голови Державної служби України з питань праці Віталію Сажієнку, голові Національної поліції України Ігорю Клименку та головам обласних та Київської міської держадміністрацій.

Про результати перевірки зазначені особи мають поінформувати Кабінет міністрів до 15 вересня.

За офіційними даними МОЗ Лівану, станом на кінець дня 5 серпня внаслідок вибухів у Бейруті загинуло понад 135 осіб, десятки людей зникли безвісти, приблизно 5 тисяч громадян зазнали поранень. За інформацією місцевих представників влади, близько 300 тис. осіб залишилися без домівок.

За оперативною інформацією, отриманою від влади Лівану, станом на ранок 6 серпня громадян України серед загиблих та серйозно постраждалих осіб нема. Однак відомо, що за допомогою до посольства звернулися 30 громадян України. Крім того, у трьох українських сімей серйозно пошкоджено житло.

