Шмигаль назвав пріоритети в подоланні коронакризи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час дискусійної панелі форуму "Європа: напрямок відбудови" у польському місті Карпач розповів про сценарії виходу з кризи, спричиненої пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Участь у заході також взяли голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький і Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша.

"Криза, спричинена пандемією COVID-19, торкнулася всього світу, тому й шукати шляхи подолання викликів країни мають разом", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що є кілька сценаріїв виходу з кризи, і спільний виклик країн сьогодні - забезпечити рівномірне і справедливе відновлення для всього суспільства.

Глава Кабміну назвав низку пріоритетів, без яких сьогодні неможливо вийти з кризи: "По-перше, необхідно мати розуміння й бачення стратегії. Уперше за час незалежності України ми розробили економічну стратегію розвитку до 2030 року, яка містить понад 30 векторів і 12 програм".

Шмигаль додав, що багато зусиль Україна сьогодні докладає і для розвитку медичної системи.

"Уже наступного року бюджет на медицину буде перевищувати бюджет 2019 року удвічі. Паралельно з реформуванням медицини ми змінюємо й підходи. Більше уваги приділяємо науковій основі, розробкам і виробництву власних ліків та вакцин", - зазначив очільник українського уряду.

Крім того, за словами Прем'єр-міністра, економічне відновлення неможливе без підтримки урядом та бізнесом інфраструктурних проєктів.

"Президент Володимир Зеленський ініціював програму "Велике будівництво". В Україні є можливість будувати дороги, відновлювати інфраструктуру, мости, аеропорти, вокзали. Ми багато уваги приділяємо державно-приватному партнерству, що також є важливим напрямком подолання кризи. Уряди мають взяти лідерство, щоб виводити країни з кризи, але без підтримки суспільства й бізнесу неможливо здолати виклики, з якими ми стикаємося", - наголосив Шмигаль.

Серед іншого очільник уряду відзначив важливість "зеленого" переходу, оскільки це "не лише про зміни клімату, а й про добробут людей, значні інвестиції, розвиток водневих технологій та інших інноваційних напрямків".

На завершення Шмигаль підкреслив, що країни мають приділяти увагу розвитку торгівлі й інвестиційного простору та робити спільні кроки для посилення безпеки в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, Денис Шмигаль у рамках XXX Економічного форуму в польському Карпачі отримав спеціальну нагороду, присвячену українському суспільству.