Шмигаль назвав умову, за якої в Україні знову прийдеться посилювати карантин

В Україні можуть знову посилити карантинні обмеження вже на рівні країни, коли кількість активних хворих зросте до 60 людей на 100 тисяч населення. Зараз ця кількість становить 50 людей.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "BBC Україна.

"Ми ретельно контролюємо параметр кількості активних хворих на 100 тисяч населення. Сьогодні він складає 50 людей на 100 тисяч. Ми зробили для себе ліміт у 60 хворих. Це буде момент, при якому треба буде посилювати карантинні обмеження вже на рівні країни і окремих областей", - наголосив прем'єр.

Шмигаль наголошує, що зараз завдання влади "при збереженні життів не втратити економіку України".

"Ми відповідально ставимось до послаблень. Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання", - додав він.

Шмигаль зазначив, що модель адаптивного карантину "дозволяє балансувати на межі незакриття цілої країни та економіки і збереження життя і здоров'я людей".

"Ми не можемо зараз передбачати, як далі розвиватимуться події. Ми бачимо, що пішло помірне зростання, зараз ми розуміємо і аналізуємо, які показники є ключовими - це завантаженість ліжкомісць у лікарнях. Ми не хочемо, щоб вона перетинала позначку у більше 50%. Хоча вже є дві області, де завантаженість 52% і 60%. Це сигнал до того, що нам необхідно починати формувати так звану другу лінійку лікарень. Загалом у нас 30 тисяч ліжкомісць для першої та другої хвилі", - додав Шмигаль.

За його словами, також зараз завантаженість апаратів штучної вентиляції легень складає 7%, що є "добрим показником".

За минулу добу в Україні коронавірус підтвердили у 706 людей. Загальна кількість хворих зросла до 44 334.

Через зростання кількості нових хворих на коронавірус дію адаптивного карантину продовжили до 31 липня. Від 22 червня регіони України, де потрібне посилення карантину, визначають за новою методикою.

Раніше Шмигаль заявив, що в уряді не виключають можливості повторного закриття громадського транспорту через погіршення епідемічної ситуації.

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