Шмигаль обговорив із заступником Держсекретаря США участь американських інвесторів у приватизації

Заступник Держсекретаря США Стівен Біґен та Прем'єр- міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі у Києві порушили тему торговельно-економічної співпраці та участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу уряду.

"Денис Шмигаль та Стівен Біґен порушили тему торговельно-економічної співпраці між Україною та Сполученими Штатами. Очільник українського Уряду підкреслив, що участь американських інвесторів у приватизації українських державних підприємств може посприяти зміцненню двосторонніх відносин", - йдеться у повідомленні.

За словами Дениса Шмигаля, приватизація неефективних підприємств дасть новий поштовх для розвитку двосторонніх відносин, створить робочі місця та позитивно позначиться на економіці.

"Продаж готелю "Дніпро" став для інвесторів сигналом, що Україна вірна принципам чесних та прозорів торгів. Тому запрошуємо американських інвесторів також долучитися до аукціонів", - сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр також висловив вдячність США за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, надання важливої військової допомоги, а також запровадження санкцій проти Російської Федерації.

Також Денис Шмигаль подякував США за підтримку в протистоянні поширенню COVID-19 та відзначив важливість спільних та скоординованих дій України та США перед загрозою другої хвилі.

"Пандемія коронавірусу стала викликом для всього світу. Україні вдалося в березні подолати паніку та помірно пройти першу хвилю захворювання. Зараз ми маємо запобігти новим спалахам та не допустити перезавантаження системи охорони здоров'я", - відзначив Прем'єр-міністр.

Вказано, що зі свого боку Стівен Біґен запевнив Дениса Шмигаля, що Сполучені Штати підтримують уряд у провадженні реформ, які зміцнюють демократичні інститути та покращують бізнес-клімат. Заступник Держсекретаря додав, що США прихильні до зміцнення прогресу України в її інтеграції до ЄС та НАТО.