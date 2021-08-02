Шмигаль оцінив готовність України до опалювального сезону

До опалювального сезону в Україні вже готові понад 50% об'єктів.

Як передає Укрінформ, про це написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці.

"Вже понад 50% об'єктів готові до опалювального сезону. Цього тижня відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу, ключовою темою якого була планова підготовка й стале проходження осінньо-зимового періоду. За інформацією ОДА, станом на середину липня підготовлено від запланованого більш ніж 50% житлових будинків і об'єктів соціально-культурного призначення, 51% котелень, 54% теплових мереж", - розповів Шмигаль.

Він також зазначив, що українські університети отримають кошти на енергоефективне оновлення навчальних будівель та гуртожитків. Фінансову підтримку в розмірі 49 млн євро надасть Європейський інвестиційний банк та 10 млн євро гранту - Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Цього тижня відбулося підписання контрактів у межах реалізації проєкту "Вища освіта в Україні", - нагадав Прем'єр.

За його словами, модернізація будівель покращить умови навчання й проживання студентів в університетах та водночас сприятиме суттєвій економії ресурсів і переходу до зеленої економіки.