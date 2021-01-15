Шмигаль пояснив зростання тарифів

Ціна на газ в Україні пішла вгору через зростання попиту, але недостатність пропозиції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав це природним процесом на будь-якому ринку.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Є попит, є пропозиція. Коли попит зростає, а пропозиції невистачає, то ціна росте. Це природній процес в будь-якому ринку, але він справедливий, бо ціна росте для всіх", - заявив глава уряду.

Як пояснив прем'єр, зараз завдання уряду - не дати учасникам ринку зловживати цією ситуацією. Він наголосив, що Україна не планує відмовлятися від ринку газу.

"Роль уряду в ситуації, коли попит перевищує пропозицію - не дати зловживати цими дефіцитним товарам та забезпечити справедливу ціну та справедливий розподіл серед людей. Тому уряд втрутився в цю ситуацію. Але ми не відмовляємося від ринку газу, ринку електроенергії, тому що ринок найефективніший інструмент збалансування цін", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, через зростання тарифів у містах України почалися акції протесту. Сьогодні українці знову протестували, зокрема, в Житомирі мітингувальники увірвалися в приміщення обласної ради.

Додамо, щоб вирішити тарифну кризу, Кабмін запропонував запровадити державне регулювання ціни на газ. Планують встановити ціну на рівні 6,99 гривні за кубометр.