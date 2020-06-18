Шмигаль презентував у Раді програму дій уряду: ми можемо працювати ефективно без імунітету

Доопрацьована програма дій уряду - це підтримка українського виробника, малого та середнього бізнесу. Уряду не потрібен імунітет, він може працювати ефективно без жодних імунітетів.

Про це заявив під час презентації програми дій уряду у сесійній залі ВР прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Затвердження нашої програми - це підтримка українського виробника, це підтримка малого і середнього бізнесу, це підтримка енергетики і фермерів, це оновлена медична реформа і зміни до пенсійної системи. Це здешевлення кредитів і підвищення соціальних стандартів", - сказав Шмигаль.

За його словами, доопрацьована програма дій - це виконання курсу Президента Зеленського.

"Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо працювати ефективно без жодних імунітетів. Ми не "класичні", і я особисто "не класичний політик", не популіст. Не ідентифікую себе державним менеджером. Тому нашому уряду і парламенту потрібна спільна дорожна карта і потрібна взаємодія двох гілок влади", - додав Шмигаль.

Також він попросив парламент підтримати доопрацьований документ.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів, що у новій програмі дій уряду конкретизовано все те, що передбачалось у плані реалізації програми.

У свою чергу, комітет ВР з питань економічного розвитку не ухвалив рішення рекомендувати прийняти доопрацьовану програму дій уряду та рекомендував нардепам визначитись стосовно програми шляхом голосування.