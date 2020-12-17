Шмигаль прогнозує прибуття місії МВФ в лютому-березні 2021

Місія Міжнародного валютного фонду, якому Україна виплатила 72,5 млн доларів в листопаді, може прибути в країну в лютому-березні 2021 року.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час онлайн-дискусії, організованої виданням НВ, передають Українські Новини.

"Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то думаю, що в лютому-березні місяці. Це прогнози, які ми обговорюємо з МВФ", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання про прибуття місії МВФ.

Він додав, що місія прибуде в лютому-березні, якщо не буде "сюрпризів".

Як повідомляли Українськi Новини, раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що дати перебування місії Міжнародного валютного фонду в Україні будуть відомі після вирішення низки питань, які турбують МВФ.

Він зазначив, що зараз з МВФ обговорюють три блоки питань: перший стосується рішення Конституційного суду та антикорупційної діяльності в Україні, другий - проєкту бюджету України на 2021 рік і третій - роботи самого Національного банку.

Також Денис Шмигаль повідомив, що Україна виконала 4 із 10 вимог МВФ для наступного траншу.

