Шмигаль прокоментував проблеми із "зеленим тарифом"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність створення робочої групи, яка має дослідити проблеми із "зеленим тарифом". Про це він сказав на засіданні комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, передає УНН.

"Щодо виникнення проблеми зелених тарифів - ... готовий долучитись, створити при міністерстві (енергетики та захисту довкілля - ред.) робочу групу, яка дослідить, як видавалися необмежена кількість (дозволів на приєднання до енергомереж - ред.), яка сьогодні призвела до таких перекосів, коли ми вимушені входити в складні перемовини і, за великим рахунком, коли зелена енергетика дорога", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що зелена енергетика - це дуже добре, і "рано чи пізно ми маємо до неї прийти".

"Але вона має бути дешевою, так само, як атомна. І коли сьогодні дорога, занадто дорога або гіпердорога зелена енергетика підміняє ефективну атомну - це звичайно треба розслідувати і треба з'ясувати, звідки це взялось", - додав Шмигаль.