Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів перше засідання антикризового енергетичного штабу.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"У середу, 29 квітня, в Кабінеті міністрів відбулося перше засідання Антикризового енергетичного штабу під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні було затверджено склад штабу та презентовано енергетичний баланс України.

Повідомлється також, що в засіданні штабу взяли участь керівництво Мінекоенерго, НКРЕКП, "Енергоатому", "Укргідроенерго", ДП "Гарантований покупець", народні депутати та всі ключові учасники ринку. Загалом Антикризовий штаб складається з 32 членів.

Відкриваючи засідання, очільник уряду наголосив, що енергетична криза перебуває на тому етапі, коли дії влади мають бути оперативними, ефективними та злагодженими. "Ми зацікавлені в тому, щоб був напрацьований план заходів. Вчора на нараді з Президентом ми проговорили вже підписаний сьогодні енергетичний баланс України. Він відкоригований. Ми працювали спільно з ключовими підприємствами цієї галузі", - підкреслив Шмигаль.

В.о. Міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець розповіла про основні виклики у галузі енергетики та презентувала план оперативних заходів щодо нормалізації роботи енергетичної галузі України.

Прем'єр-міністр також наголосив, що ключове завдання, яке сьогодні стоїть перед Урядом - це необхідність збалансувати ринок та забезпечити його стабільність.

"Ми маємо зберегти робочі місця, особливо в галузі вугільної промисловості, атомної енергетики. Тому важливо сьогодні працювати над цим спільно. І баланс, який ми маємо сьогодні, дає нам розуміння того, де, яка, чия роль і які потужності можуть бути задіяні. І про що нам треба домовлятися з підприємствами-власниками відновлювальних джерел енергії", - зазначив Шмигаль.

Під час засідання було обговорено необхідність ухвалення низки законодавчих та нормативних ініціатив, які сприятимуть стабілізації ситуації на ринку енергетики.

Також всі учасники обговорень підкреслили важливість створення Антикризового енергетичного штабу, який буде працювати комплексно та відкрито.

Як відомо, 24 квітня на засіданні Кабінету Міністрів було створено Антикризовий енергетичний штаб.