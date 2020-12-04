Шмигаль розповів туркам про портфель інвестицій $5 млрд та перспективи роботи в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 29 листопада провів круглий стіл з турецькими топкомпаніями з загальним портфелем інвестицій $5 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна має амбітні плани щодо побудови та реконструкції української інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури у сфері водопостачання та переробки сміття.

"Інструменти, які дадуть нам можливість розвивати ці напрямки, це державно- приватне партнерство та державні гарантії. Наразі ми працюємо та вже зробили суттєвий прогрес у законодавчому колі в просуванні подібних інструментів в Україні", - зауважив прем'єр-міністр.

Як повідомив глава уряду турецьким підприємцям, найперспективнішими сферами для інвестицій в Україні є агропромисловий комплекс, переробна промисловість енергетика, інфраструктура, туристична галузь, а також ті сфери, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ.

"Переконаний, що настав час для нових, ще більш масштабних історій успіху між нашими державами. Україна має широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проектів", - підкреслив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр також наголосив, що Україна та Туреччина не повинні збавляти обертів співпраці: "Одним зі значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання Угоди про вільну торгівлю", - сказав він.

На зустрічі були присутні віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, представники українсько-турецької Ділової Ради при Раді зовнішньоекономічних зв'язків Турецької Республіки.

Владислав Криклій зі свого боку розповів представникам турецьких компаній, що минулого року в Україні був ухвалений закон про концесії, що дало позитивний сигнал для інвесторів. Він також закликав присутніх брати участь у концесійних конкурсах та приватизаційних аукціонах в Україні.