Шмигаль розраховує на підписання меморандуму між Україною та МВФ до кінця травня

Україна сподівається підписати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом до кінця травня

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі за підсумками переговорів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На переговорах з Меркель український прем'єр висловив сподівання, що співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка зараз обговорюється, дозволить отримати $5 млрд, з яких $3,5 млрд будуть направлені до держбюджету-2020.

"Це не тільки фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій і показник того, що ми знаходимося на шляху системних реформ", - зазначив Шмигаль.

Він також висловив сподівання, що меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня.

Нагадаємо, нещодавно у результаті спільних переговорів України і Міжнародного валютного фонду вирішено відмовитися від попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і переключитися на 18- місячну програму stand by.