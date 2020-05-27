Шмигаль розраховує на відновлення економіки у другій половині року

Активне втілення у життя програми стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19, яку напрацював та презентує уряд, дозволить відновити економіку у другій половині року.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 27 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми активно розпочнемо запроваджувати кожний крок стратегії, щоб вийти на економічне відновлення вже у другій половині цього року", - сказав Шмигаль.

За його словами, цю програму створювали в чотири етапи. У її розробці брали участь більш як 10 робочих груп з провідних фахівців, десятків асоціацій, а представники середнього та великого бізнесу у своїй провідній галузі напрацювали список ініціатив.

"Ми витратили на її написання понад місяць", - сказав Шмигаль.

Глава уряду наголосив на тому, що стратегія містить комплексну відповідь на всі аспекти кризових явищ, які відбуваються в нашій країні.

Результат цієї роботи має бути допрацьований експертним середовищем та поданий у Верховну Раду для подальшої роботи.