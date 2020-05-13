Шмигаль суттєво перебільшив кількість українців, які втратили роботу за кордоном

Озвучена прем'єр-міністром Денисом Шмигалем інформація про 2 млн українських трудових мігрантів, які нібито втратили роботу через карантин, є неправдивою. На цей факт звернули увагу експерти "Європи без бар'єрів" Катерина Кульчицька і Павло Кравчук.

Вони констатували, що абсолютна більшість трудових мігрантів залишилися працювати за кордоном і не стали повертатися до України не час карантину.

Згідно з даними Держприкордонслужби, в березні 2020 року в Україну в'їхали 1 млн 330 тис. громадян України, які виїхали - 1 млн 37 тис., тобто повернулося на 300 тис. осіб більше. При цьому ці дані охоплюють усі країни й усі категорії мандрівників - від туристів до учасників малого прикордонного руху. У квітні ж середньодобовий трафік через кордон впав до 10-20 тис. операцій на день.

"Тому часто цитоване останнім часом число "два мільйони" слід вилучити з обігу як абсолютно хибне", - підкреслюють експерти.