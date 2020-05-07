Шмигаль: відкриття метро не може бути до 22 травня

За планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену в Україні не може відбутися до 22 травня.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді під головуванням Президента, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"На нараді порушували питання запуску транспорту, серед іншого - метрополітену. Денис Шмигаль повідомив, що за планом, який напрацював уряд, відкриття метрополітену не може відбутися до 22 травня", - повідомили в Офісі.

Як пояснили в ОПУ, цитуючи Шмигаля, ранній запуск громадського транспорту загрожує поширенням епідемії коронавірусу, ситуація з якою ще не стабілізувалася.

Обмеження на роботу громадського транспорту в Україні ввели у межах карантину на фоні ситуації з коронавірусом. Карантин ввели 12 березня і наразі продовжили до 22 травня.