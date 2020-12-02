Шмигаль заявив про "рекордні видатки" на медицину всупереч заявам Степанова

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році в бюджеті передбачені найбільші видатки на медицину. Попри це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що не підтримав держбюджет через низький рівень фінансування галузі.

Про це прем'єр повідомив на своєму Telegram-каналі.

"На наступний рік у нас будуть рекордні видатки в розмірі 161 млрд грн. Це на 30 млрд більше, ніж цього року. Та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019- му", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, фактично за 2 роки фінансування медицини зросте на понад 60%. Окрім того, зарплати всіх медиків у 2021 році мають підвищити на 30%.

Водночас під час брифінгу 1 грудня Максим Степанов заявив, що не підтримав держбюджет через низький рівень видатків на медицину. На його переконання, заплановане фінансування не дозволить, зокрема, достатньою мірою збільшити зарплати працівникам медичної сфери.

"Ми наполягаємо на тих цифрах, які ми розрахували у своєму бюджетному запиті. Ми розрахували, що нам потрібно 296 мільярдів гривень на фінансування медицини. Це та сума, яка необхідна, щоб нас дійсно лікували", - заявив він.

Також прем'єр розповів про фінансування інших статей бюджету.Освіта

За словами Шмигаля, у 2021 році видатки на освіту зростуть майже на 30 млрд грн.

"Це дасть змогу підвищити зарплати освітянам на 26%. Крім того, продовжаться програми підтримки "Нової української школи", - написав він.

Як зауважив прем'єр, у 2021 році також планується збудувати та відремонтувати майже 300 закладів освіти.Соціальна сфера та "мінімалка"

Шмигаль запевнив, що уряд не планує скорочувати видатки на соціальні виплати.

"Попри чутки, жодні соцвиплати наступного року не будуть зменшені.

Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів Фонду", - повідомив урядовець.

За його словами, ці доходи будуть забезпечені, зокрема, завдяки зростанню мінімальної зарплати. Вона сягне 6 тис. гривень вже з 1 січня 2021 року, а збільшення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року. Боротьба з COVID-19

Як повідомив прем'єр, бюджет передбачає виділення Національній службі здоров'я 16 мільярдів гривень.

"Лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу", - написав він.

За словами Шмигаля, уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об'єми вакцини.Податки та дефіцит бюджету

Шмигаль також запевнив, що уряд не планує змінювати ключові податкові ставки.

"Ключові податкові ставки такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір залишаться без змін. Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 млрд грн перш за все буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки. А також завдяки остаточній ліквідації всіх схем у податковій та на митниці."

За словами прем'єра, ця робота вже активно ведеться і її результатом стало 100-відсоткове виконання держбюджет за січень-листопад.

"У самому ж листопаді виконання держбюджету склало фактично 110%. При цьому на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 грудня знаходиться фактично 20 млрд грн. Наприклад, у 2018 ця сума становила 17,2 млрд грн".

Як підкреслив Шмигаль, усі виплати для людей будуть і надалі здійснюватися вчасно та в повному обсязі.Що відомо Міністерство охорони здоров'я закликало парламент ухвалити держбюджет на 2021 рік із закладеними на фінансування медицини мінімум 5% від валового внутрішнього продукту.

За словами очільника МОЗ, 29 років медицина в Україні фінансувалась на рівні 3-3,5% ВВП, що є хронічним недофінансуванням. Раніше уряд підвищив виплати лікарям первинної медичної допомоги за кожну укладену з пацієнтом декларацію. Так, з 600 гривень вона зросте до 651 грн.

НСЗУ та Степанов поскаржилися на малі видатки на медицину.

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