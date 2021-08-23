Шмигаль: збитки від окупації Криму сягають 100 млрд доларів

Потенційні загальні збитки України від тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим оцінюються в понад 100 млрд доларів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті "Кримської платформи", передає кореспондент УНН.

"Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами - більше 100 млрд доларів. Це - втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це - втрачена промисловість, а головне - це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора", - повідомив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що одне з пріоритетних завдань - змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів "почати платити за свої дії".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасова окупація Росією Кримського півострова триває вже 2741 день.

На саміті "Кримської платформи" присутні представники 46 країн. Всі вони висловили підтримку територіальній цілісності України, та засудили російську окупацію Криму та окремих регіонів Донецької та Луганської областей.

Тим часом, у Москві відреагували на саміт "Кримської платформи". Зокрема, Кремль оцінює саміт як "недружній щодо Росії".