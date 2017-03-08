Шуфрич был на допросе в Генпрокуратуре по делу о налоговой задолженности

Народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич вновь заявляет о необоснованности данных, указанных в акте Государственной фискальной службе о его налоговой задолженности.

"Сегодня Нестор Шуфрич прибыл на допрос (в Генпрокуратуру – ИФ) по поводу известного дела о возможной неуплате налогов. Народным депутатом Украины в присутствии его адвокатов были даны пояснения, в которых он отметил необоснованность данных, указанных в Акте ГФС по поводу неуплаты налогов", - сообщает пресс-служба депутата во вторник.

Также Н.Шуфрич дал пояснения о природе происхождения имущества и денежных средств, задекларированных в его электронной декларации об имуществе и доходах.

"Нестор Шуфрич еще раз обращает внимание на то, что он максимально открыт для следствия, надеется на его незаангажированность и отсутствие политической мотивации, прозрачность и профессионализм", - заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен подать представление в Верховную Раду Украины о снятии неприкосновенности с трех народных депутатов, если они не погасят задолженность по уплате налогов в сумме от 40 до 60 млн грн, в т.ч. и Н.Шуфрича.

Сам нардеп тогда заявил, что за отчетный период задекларировал более 40 млн грн дохода и не понимает, как из этой суммы можно начислить 40 млн грн неуплаченных налогов. По его словам, все запросы, которые приходили из налоговой, были обработаны и переданы исчерпывающие ответы.

Позже, 21 февраля, Н.Шуфрич заявил, что лишь 20 февраля получил официальное письмо Государственной фискальной службы о неуплате им налогов, но называет изложенные в этом документе данные безосновательными. По его словам, в документах ГФС речь идет якобы о неуплате им 36 млн грн налогов.