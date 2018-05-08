Швейцария рассекретила счета экс-главы Партии регионов Ефремова

Счета Ефремовых будут заблокированы, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств

В Швейцарии на счета, связанные с бывшим главой фракции Партии регионов в Верховной раде Александром Ефремовым, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков. Об этом сообщает DW, ссылаясь на документы, обнародованные на днях в реестре судебных дел Швейцарии.

"По информации швейцарского ведомства по противодействию отмыванию средств, на связанные с экс- "регионалом" счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллиона швейцарских франков. Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена", - отмечает издание.

Указано, что деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно они фигурируют в уголовном деле, открытом против Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

Так, Ефремова обвиняют в растрате бюджетных средств государственного предприятия "Луганскуголь" в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, он оказывал незаконное влияние с использованием властных полномочий на руководство "Луганскугля", чтобы склонить их к сотрудничеству с фирмами, подконтрольными Ефремову.

Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие купило у фирм Ефремовых в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 млн швейцарских франков. Также отмечается, что часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов.

DW подчеркивает, что сын Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить заблокированные 33 миллиона франков. Так, они убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Александра Ефремова являются "политической расправой", однако им отказали в размораживании счетов.

Так, согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

В Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии сообщили, что украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области 26 апреля во ходе заседания принял решение о продлении меры пресечения экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову в виде содержания под стражей до 24 июня 2018 года.