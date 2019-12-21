Швейцарская компания заморозила участие в "Северном потоке-2" из-за санкций США

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве "Северного потока-2" из-за санкций США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании 21 декабря.

Стоит отметить, что в Allseas уточнили, что работа по прокладке трубопровода "Северный поток-2" заморожена из-за принятия закона об оборонном бюджете США (NDAA), который содержит санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода, по которому российский газ должен доставляться в Германию.

Как отметили в Allseas, ожидаются дальнейшие разъяснения от американского правительства.

"В ожидании принятия Закона о разрешении на государственную оборону (NDAA) Allseas приостановила свою деятельность по прокладке трубопровода Nord Stream 2. Allseas продолжит работу, в соответствии с положениями законодательства о ликвидации, и ожидает инструкции, включающей необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США", - говорится в заявлении.

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