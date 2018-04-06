Siemens и правительство ФРГ намерены предотвратить запуск поставленных в Крым турбин

Руководство немецкого концерна Siemens AG и правительство Германии заверили украинскую сторону в намерениях судебным и политическим путем предотвратить запуск незаконно поставленных в оккупированный РФ Крым четырех турбин производства концерна.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы неоднократно обращались и к германскому правительству, и к Европейскому Союзу, и непосредственно к Siemens. Я встречался, в частности, с руководством Siemens, и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков. Siemens продолжает эти судебные иски, чтобы турбины, которые обманным путем были завезены на территорию оккупированного Крыма, там не работали", - сказал Климкин во время часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу, отвечая на вопрос народного депутата Рефата Чубарова о действиях правительства для предотвращения запуска этих турбин в Крыму.

"И я получил от руководства Siemens - и такой же месседж мы получили от немецкого руководства, - что они будут действовать и политическим, и судебным путем, чтобы это предотвратить", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Siemens обвиняет российские ОАО "ПО "Технопромэкспорт" и ООО "ПО "Технопромэкспорт" (структуры "РОСТЕХ") в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в оккупированном Крыму. Истец требует вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. По мнению истца, Siemens обманули.

Из-за нарушения санкций Siemens грозит штраф со стороны ЕС. При этом соглашение с РФ было полностью выполнено. Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции. Об этом сообщает "Европейская правда".