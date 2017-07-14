Siemens обдумывает выход из активов в России - СМИ

Немецкие турбины попали в Крым в обход санкций

Глава концерна Siemens Джо Кэзер рассматривает возможность выхода из совместных предприятий в России. Об этом пишет спкциализированный немецкий журнал Wirtschafts Woche, ссылаясь на свои источники.

Siemens владеет 65 процентами предприятия Сименс технологии газовых турбин и 46 процентами Интеравтоматики.

Немецкий концерн создал специальную группу, которая обсуждает этот вопрос после скандала с поставками газовых турбин в Крым.

В соответствии с санкциями Евросоюза немецкие компании не могут поставлять подобное оборудование на аннексированный полуостров.

Отметим, по данным Коммерсанта, сейчас Siemens работает более чем в 30 городах России и участвует в 53 проектах.

Скандал вокруг Siemens разгорелся в начале месяца, когда Reuters сообщил о немецких турбинах, которые изначально строились для Тамани, но попали на аннексированный полуостров.

Компания обвинила Россию в несоблюдении условий договора и подала в Арбитражный суд Москвы иск. Кремль настаивает, что в Крым прибыло "российское оборудование, собранное из российских комплектующих".