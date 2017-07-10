Siemens планирует судиться из-за попавших в Крым турбин, - Reuters

Немецкая компания Siemens заявила, что как минимум две турбины из четырех, которые концерн поставил в Россию, были перемещены в Крым помимо воли компании-производителя, в связи с чем Siemens намерена инициировать уголовные дела в отношении виновных лиц. Об этом сообщает Reuters.

Указано, что изначально турбины предназначались для строительства генерации в Краснодарском крае.

"В течение последних нескольких месяцев наш клиент неоднократно подтверждал нам, что поставка (турбин, - ред.) в Крым не произойдет. Как следствие, Siemens намерена инициировать уголовные дела в отношении ответственных лиц", - указано в заявлении компании.

Так, представители концерна подчеркнули, что компанией были предприняты "все возможные шаги" в легальном поле, чтобы не допустить поставки произведенных ими газовых турбин в Крым.

Ранее Reuters сообщило, что, несмотря на действующие санкции, четыре газовые турбины немецкого концерна Siemens были отправлены на крымские электростанции.

Указано, что после сообщений о поставке турбин в Крым, представители Siemens просили "Технопромэкспорт" пустить их проинспектировать склад в Краснодарском крае, куда были поставлены машины, чтобы проверить, до сих пор ли они на складе. Но предприятие в этой просьбе поставщику отказало.

Напомним, 7 июля немецкая компания Siemens заявила о создании рабочей группы по расследованию сообщений о поставке Россией газовых турбин в оккупированный Крым.