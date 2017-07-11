Siemens подала иск о возврате своих турбин из Крыма

Немецкий концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск против компании "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") и петербургского совместного предприятия "Сименс технологии газовых турбин".

В картотеке дел не сообщается, в связи с чем подан иск, но в пресс-службе Siemens сказали, что они требуют "предотвратить дальнейшие поставки в Крым и возврата ранее поставленного оборудования в изначальное место предназначения - Тамань", передает Центр журналистских расследований со ссылкой на "Медуза".

Речь идет о турбинах, которые были произведены совместным предприятием в Петербурге и затем куплены "Технопромэкспортом".

Напомним, 5 июля агентство Reuters сообщило, что газовые турбины производства немецкого концерна Siemens доставлены в оккупированный Крым для ТЭС, строящихся Россией на полуострове, несмотря на санкции ЕС, запрещающие европейским компаниям поставку в Крым энергетических технологий.

6 июля в концерне Siemens заявили, что не заключали контракта с российской госкомпанией "Технопромэкспорт" на поставку газовых турбин в оккупированный Крым.

В российском госконцерне "Ростех" сообщили, что его дочерняя структура - компания "Технопромэкспорт" закупила четыре комплекта газотурбинных установок Siemens для ТЭС, строящихся в аннексированном Крыму, на вторичном рынке и провела их модернизацию силами российских предприятий.

7 июня Siemens заявил, что не будет обслуживать газовые турбины своего производства, незаконно ввезенные Россией в оккупированный Крым для ТЭС, которые строятся на полуострове, и проводит по этому поводу расследование.

8 июля Reuters сообщил, одна из компаний, задействованных в установке и пусконаладке турбин на ТЭС в оккупированном Крыму - российское ЗАО "Интеравтоматика", в котором, по официальным данным, немецкий концерн Siemens владеет 45,7% акций.

Еще две турбины и два генератора Siemens доставлены в оккупированную Феодосию морем из порта Кавказ. По всей вероятности, они предназначены для строящейся Симферопольской ТЭС. Такой же комплект оборудования для Севастопольской ТЭС был замечен в севастопольском порту в Камышовой бухте.

Центр журналистских расследованийhttps://investigator.org.ua/news-2/199997/