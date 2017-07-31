Siemens запретила иранской компании поставлять турбины в Крым, - РБК

Немецкая компания Siemens запретила иранской компании Mapna поставлять газовые турбины в оккупированный Россией Крым.

Об этом РБК рассказали три источника, близкие к Siemens, "Ростеху" и правительству России.

Источник издания рассказал, что к осени 2016 года Siemens начала задерживать поставку оборудования после того, как в СМИ появилась информация о поставке турбин в Крым в обход санкций. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил правительству и "Ростеху" найти турбины у других поставщиков.

Представители "Ростеха" начали проводить переговоры о поставке турбин с иранской компанией Mapna, которая делала оборудование по лицензии Siemens. Близкий к немецкой компании источник отметил, что юристы Siemens, скорее всего, изучили лицензию, по которой Mapna делала оборудование, и не нашли нарушений условий санкций в случае его поставок в оккупированный Крым.

В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о том, что переговоры с иранской компанией находятся на завершающей стадии, однако контракт не был в итоге заключен. По версии одного из собеседников издания, Siemens предупредила Mapna, что поставки оборудования в Крым могут негативно отразиться на их взаимоотношениях. Представитель "Ростеха" объяснил срыв переговоров отсутствием взаимопонимания по нескольким вопросам.

Официальные представители Mapna и Siemens отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в начале июля стало известно о том, что газовые турбины Siemens в обход санкций были поставлены в Крым. Изначально эти турбины закупались для Тамани. В ответ на поставки турбин в Крым компания Siemens прекратила поставки энергооборудования российским госкомпаниям.

Siemens подал иск к трем российским компаниям - ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" (ТПЭ) и ООО "Сименс технологии газовых турбин". Кроме того, немецкий концерн приостановил сотрудничество с государственными компаниями России из фирмы "Интеравтоматика" (ранее владел 45,7% акций).

Журнал Wirtschaftswoche писал, что президент РФ Владимир Путин лично обещал, что турбины Siemens не попадут на полуостров. МИД ФРГ допустил, что эта ситуация ухудшит отношения между двумя странами.