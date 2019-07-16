Сийярто заявляет, что его вояж на Закарпатье не является вмешательством в выборы

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 16 июля посетил Закарпатье, где была запланирована встреча с представителями местных венгерских общественных организаций, поэтому не усматривает в этом вмешательство в украинские выборы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берегово, сообщает корреспондент Укринформа.

"Этот визит был запланирован, все произошло в рамках дипломатических отношений и было согласовано с соответствующими дипломатическими ведомствами. Это не является вмешательством в украинские выборы и я не считаю, что я каким-то образом что-то нарушаю", - заявил Сийярто. Читайте также: Будапешт ждет от Зеленского решения "языкового" вопроса

Как сообщалось, вчера заместитель министра иностранных дел Евгений Божок провел встречу с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто на фоне сообщений о визитах венгерских чиновников в Закарпатье перед выборами. Божок подчеркнул, что Будапешт должен быть осторожным и соблюдать "красные линии" во время общения с украинскими гражданами венгерского происхождения в Закарпатской области.

21 июля в Украине состоятся парламентские выборы. От венгерского нацменьшинства по мажоритарному округу No73 баллотируется Василий Брензович. Он также присутствовал на встрече Сиярто с представителями общественных организаций и прессой в Берегово.