Ситуация с инфляцией в Украине находится под контролем правительства

В июле - инфляция, в августе - дефляция: положение цен в Украине

8,2% - показатель инфляции в украинском государстве с начала года. Стоит отметить, что пока все идет "по плану", точнее в рамках прогноза экспертов.

Официальные данные, обнародованные Государственной службой статистики Украины говорят о том, что цены на потребительском рынке в июле выросли на 0,2% (в сравнении с прошедшим месяцем), а с начала года этот показатель увеличился на 8,2%.

По итогам июля можно точно сказать, что удорожанию поддались мясо и мясопродукты (+5,1%), рис, хлеб, макаронные изделия (+0,8-2,4%). Уступили свои ценовые позиции продукты, как яйца (-9%) и овощи (-9,2%), а за ними вслед масло (-0,2%), рыба (-0,4%), фрукты (-1,4%), крупы, в частности гречка, и сахар (-0,2 - 4,3%). Снижение цен зафиксировано на одежду и обувь (-4,4%), а также топливо (-1,1%).

Ситуация с инфляцией находится под контролем правительства, а также в пределах инфляционного таргета, утвержденного советом НБУ.

Согласно новому прогнозу, а августе ожидается дефляция, в Нацбанке надеются выйти на однозначный показатель, а не разнонаправленный.

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