Ситуация с углем не критична - Министерство энергетики

В украинской энергосистеме на данный момент хватает угля несмотря на длительную блокаду на Донбассе. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает пресс-служба министерства.

"По объединенной энергосистеме у нас нет критически малых запасов угля", - отметил Насалик.

По словам министра, в Украине с лета шла максимальная подготовка к осенне- зимнему сезону по поручению премьер-министра и президента Украины.

В то же время министр подчеркнул, что станции сжигают за сутки около 85-100 тысяч тонн угля, из них - 40 тысяч тонн - антрацитовой группы.

На данный момент проводятся мероприятия для сокращения потребления антрацитовой группы угля на ТЭС. Для достижения этой цели Трипольской ТЭС переводят блоки с антрацитового на газовый уголь. Стоимость воплощения проекта по переводу Змиевской ТЭС обойдется в 240 миллионов гривен, а замена - около миллиарда гривен, подчеркнул Насалик.

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что блокирование железнодорожного сообщения с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей приведет к кризису в энергетике и металлургии.