Скандал з масками для Словаччини. Кулеба спростував заяву прем'єра сусідньої країни

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба спростував заяву прем'єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, який заявив, що його країна планувала купити в Україні два мільйони медичних масок за готівку, але їх перехопив німецький покупець.

Про це урядовець заявив під час брифінгу 16 березня.

"Також хочу прокоментувати і поставити крапку в історії, яка вчора потрапила на перші шпальти з обвинуваченням від прем'єр-міністра Словаччини на адресу України, в якій він сказав, що Словаччина намагалася купити в України маски за готівку, але німці запропонували більше, перебили словацьку пропозицію і викупили ці маски", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що по-перше, Україна "не торгує здоров'ям своїх громадян" - в країні запроваджена заборона на експорт масок. "І тому будь-яка спроба в обхід закону здійснити цей експорт буде жорстко каратися. Якщо Словаччина планувала це зробити, то планувала в обхід закону", - додав він.

Також він повідомив, що уряд перевірив всі бази даних, зокрема митні, та провів консультації на всіх рівнях і не виявив жодних ознак, що той обсяг масок, про який говорив прем'єр-міністр Словаччини потрапив до Німеччини.

"Таким чином я спростовую заяву прем'єра Словаччини, яка наробила стільки галасу", - підсумував міністр.

Кабінет міністрів України на три тижні запровадив карантин на всій території України задля протидії коронавірусу з Китаю. Кабміном запропоновано встановлення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також Україна закриває кордони.

Низка регіонів зачинила навчальні заклади та ввела низку жорстких обмежень - від закриття закладів громадського харчування до заборони виїзду та в'їзду до міста.