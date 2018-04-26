Скандального главу ГСЧС Бочковского восстановили в должности с выплатой зарплаты

Прошло три года с момента фееричного задержания главы ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого, на которых надели наручники прямо на заседании Кабинета министров и вывели из здания правительства под конвоем.

Высокопоставленных чиновников обвиняли в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС, а также хищении бюджетных средств суммой в 1,1 млн гривен, а также причинение ущерба государству на сумму более 6,5 млн гривен. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение. И вот прошло три года...

Сегодня Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение с должности руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и постановил восстановить его в качестве руководителя ведомства.

Таким образом, своим решением суд отменил соответствующее распоряжение Кабинета министров и обязал восстановить Бочковского в должности, начиная от 25 марта 2015 года - дня увольнения.

В ходе заседания защита Бочковского настаивала на том, что его увольнение прошло с нарушением необходимых процедур. В свою очередь в Кабмине этот тезис отрицали.

"Суд признал противоправным решение и отменил постановление Кабмина и приказ ГСЧС (об увольнении - ред.). Жалоба удовлетворена частично, то есть восстановить в должности с 25 марта 2015 года", - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Также экс-чиновнику должны компенсировать заработную плату, которая не выплачивалась с момента увольнения. Указанное решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

Как пояснил адвокат Бочковского Владимир Енич, его подзащитный после получения полного текста решения и исполнительного листа может идти с этими документами в секретариат Кабинета министров, где должно быть принято решение о его восстановлении в должности.

По словам адвоката, это должно быть сделано, независимо от решения Апелляционного суда, а после рассмотрения апелляции, в зависимости от ее результатов, могут быть приняты уже другие решения.

Как сообщал NewsNetwork, 25 марта 2015 года Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали на заседании Кабинета министров из- за подозрения в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов для ГосЧС у компаний "Юкойл" и "Альянс".

28 марта подозреваемых арестовал суд, но через 4 дня они вышли под залог около 1,18 млн гривен.

21 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД получило новые доказательства по делу о деятельности экс-главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя, в том числе и от международных партнеров.

17 сентября защита экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого заявила о фальсификации материалов уголовного производства против них.