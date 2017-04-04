Skoda планирует построить завод в Украине

Руководство чешской компании Skoda Auto планирует построить в Украине автомобильный завод. Об этом говорится в сообщении Кабмина по результатам встречи Владимира Гройсмана с главой правления Skoda Auto Бернхардом Майером.

"Украина заинтересована в том, чтобы поддерживать наше сотрудничество, Skoda давно работает в Украине, и не буду скрывать то, что мы заинтересованы, чтобы компания налаживала производство в Украине. Я беру на себя обязательства выполнить все необходимое для полноценной реализации проекта", - отметил Гройсман.

Он также отметил, что правительство может содействовать в обустройстве территории производства, введении преференций в сфере местных налогов, в выборе формы организации производства и обучении специалистов.

Со своей стороны глава правления Skoda Auto подчеркнул, что в ближайшие три месяца стороны обсудят все детали сделки.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине могут открыть завод Tesla.

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