Сколько компании Ахметова и Януковича заработали на Роттердам+

С мая 2016 года теплогенерирующие компании Украины дополнительно получили от введения формулы Роттердам+ более 15 млрд грн. Об этом сообщил бывший член НКРЭКУ Андрей Герус в комментарии для спецпроекта LIGA.net: Схемы против Независимости. 26 примеров системной коррупции в Украине.

По подсчетам Геруса, примерно 80% этой суммы получила компания ДТЭК Рината Ахметова. Остальное досталось компаниям Центрэнерго и Донбассэнерго, которую связывают с Александром Януковичем.

Согласно методике, стоимость угля считается по формуле "цена угля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен (АРА) + стоимость его доставки в Украину". Цена угля, рассчитанная по такой методике, закладывается в стоимость электроэнергии, которую отпускают ТЭС. 70% мощностей тепловых станций находятся в собственности ДТЭК, остальные принадлежат Центрэнерго и Донбассэнерго. Эту методику применяют ко всему углю, который идет на ТЭС, в том числе добытому в Украине.

Напомним, НАБУ расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу Роттердам+. НАБУ направило в суд ряд ходатайств, которыми простило допустить детективов к банковским документам Центрэнрего и Днепрэнерго для проверки обоснованности утверждения формулы.