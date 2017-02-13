Сколько зарабатывают торговцы углем на Донбассе по обе стороны фронта

То, что уголь из зоны АТО в Украину поставляется вагонными нормами, признается официально.

В правительстве необходимость поставки угля с неподконтрольных территорий обосновывают необходимостью стабильной работы тепловых электростанций в Украине. В т. н. "ДНР/ЛНР" добывается львиная доля энергетических марок угля, на котором работают украинские электростанции. И стоит товар на территориях сепаратистов гораздо дешевле, чем импортный уголь. Министр энергетики Игорь Насалик оценил убытки энергетики от перехода на чисто импортный уголь в 15 млрд гривен.

Сторонники блокады, в ответ указывают на то, что в стоимости тепловой генерации цена угля и так закладывается как импортная по формуле "Роттердам+" (стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину). И именно эта цена затем кладется в основу определения тарифа для электроэнергии ТЭС. То есть, получается, что производители электроэнергии, получая дешевый уголь из ОРДЛО, включают его в свою себестоимость по "роттердамской" цене, что обеспечивает им сверхприбыль.

Игорь Насалик это отрицает и говорит, что украинский уголь учитывается в тарифе по 1750 гривен, а по тарифу "Роттердам+" получилась бы цена почти в два раза большая (3000 гривен) и расходы на покупку угля по такой стоимости вылились бы в значительное увеличение тарифов на электроэнергию для потребителей.

Вторым аргументом сторонников блокады является то, что покупая уголь на неподконтрольных территориях, Украина фактически спонсирует сепаратистов, а потому торговлю нужно перекрыть.

В тоже время, местные предприниматели полагают, что даже в случае полного запрета на торговлю углем с неподконтрольными территориями он все равно будет попадать в Украину. "Донецкий уголь дешевый и он нужен украинским электростанциям. Поэтому даже если его перестанут закупать напрямую, то начнут закупать через Россию или Беларусь под видом импортного. Просто люди, контролирующие поток, поменяются. От такой маржи не отказываются", - говорит предприниматель Алексей, который занимается перевозками на территории Донецкой и Луганской областей.

Экономика угольной торговли такова. В "ДНР/ЛНР" себестоимость энергетических марок угля держится на уровне около 1000 грн. за тонну. Закупка углетрейдерами идет по 1100 гривен. Это если у шахт. На копанках закупают гораздо дешевле. "Плюс 300 гривен с каждой тонны идет откат сепаратистам, за разрешение поставлять уголь, - говорит источник "Страны" среди угольных трейдеров. - И еще 100 гривен - в карман украинским силовым структурам, по нашу линию фронта. Итого - 1500 гривен без учета угля с копанок, который удешевляет общий вал".

То есть даже если исходить из заложенной в тарифе стоимости угля в 1750 гривен, которую назвал Насалик, получается, мягко говоря, не нулевая рентабельность. Не говоря уже о цене по формуле "Роттердам+", которая в два раза превышает закупочную цену (со всеми откатами) на уголь из ОРДЛО.

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