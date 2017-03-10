Следующий транш МВФ может поступить до 25 марта - А.Данилюк

Совет директоров Международного валютного фонда 20 марта рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша кредита, если решение будет положительным, то транш поступит в течение пяти дней. Об этом сказал журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.

"Заседание Совета директоров МВФ назначено на 20 марта. Это означает, что после соответствующего решения, транш поступит в течение пяти дней после решения Совета директоров", - рассказал министр.

Напомним, заседание совета директоров МВФ по Украине состоится 20 марта.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы.

А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 года.

Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014 года.