"Слуга народа" Гетманцев предлагает Раде ввести налог на услуги для Google, Facebook, Apple, Netflix, Alibaba - законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий введение в Украине налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги компаний нерезидентов электронных услуг в сети Интернет, таких как Google, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Как сообщается на сайте украинского парламента, проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения налогом на добавленную стоимость электронных услуг, поставляемых нерезидентами физическим лицам, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины" No2634 авторства нардепа от фракции "Слуга народа" Данилы Гетманцева был внесен в Верховную Раду 19 декабря 2019г.

В пояснительной записке к законопроекту Гетманцев пишет, что предоставление компаниями нерезидентами электронных услуг для физлиц, не имеющих статуса субъекта хозяйствования, не позволяет эффективно реализовать правила налогообложения НДС, что приводит к потерям государственного бюджета и создает неконкурентную среду для резидентов-плательщиков.

"В свою очередь установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане, России и тому подобное", - пишет автор законопроекта.

Украинский нардеп также приводит в качестве примера опыт Российской Федерации, в которой с 1 января 2017 года был введен налог, который обязал нерезидентов уплачивать налог на добавленную стоимость с продажи на территории РФ электронных услуг: цифрового контента, услуг хранения и обработки информации, регистрации доменов и хостинга и др., При этом они должны стать на налоговый учет.

"Среди технологических гигантов в (российском - ИФ) контролирующем органе зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce, Microsoft Ireland, Netflix International B.V., Wargaming Group, Bloomberg, Alibaba, Booking.com и др. Всего с момента введения налога на налоговый учет стало 1580 компаний. По официальным данным в бюджет (РФ - ИФ) такими компаниями (B2C) было выплачено в 2017 году - 9,4 млрд (российских - ИФ) руб., в 2018г - 12 млрд руб., в I квартале 2019г - 12 млрд руб. (70% суммы приходится на крупнейшие IT компании). Аналогичные налоговые правила введены в Республике Беларусь в 2018 году", - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, подытоживает Гетманцев, для Украины является актуальным создание предпосылок для администрирования НДС при налогообложении электронных услуг физлицам, поставляемых нерезидентами в сети Интернет путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс, учитывая особенности национального законодательства и с учетом зарубежного опыта.

Как следствие, данным законопроектом предлагается: определить перечень электронных услуг; включить нерезидентов в перечень лиц-плательщиков НДС; установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C), форму и определенный порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение.

Помимо того предлагается определить упрощенную процедуру удаленной регистрации поставщиков-нерезидентов плательщиком НДС в электронной форме на специально разработанном веб-портале и освободить их от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Под электронными услугами Гетманцев подразумевает поставку изображений или текстов, электронных книг и журналов, аудио, видео, игр, азартных игр, ПО, а также предоставление рекламных услуг и доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и облачным технологиям.

Принятие этого законопроекта, прогнозирует глава комитета, "обеспечит справедливые условия налогообложения для национальных и международных компаний нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги на территории Украины. Введение правил будет способствовать дополнительным поступлениям от уплаченного налога в бюджет".

Как известно, ставка НДС в Украине составляет 20%.