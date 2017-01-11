Служба занятости должна искать работу, а не содержать безработных - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен в ближайшее время представить идеи реформы государственной службы занятости населения и изменить модель ее финансирования моделью поддержки создания рабочих мест.

Об этом он заявил во время заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных, я собираюсь дать людям нормальную работу и нормальную заработную плату. Изменение этой философии должно быть в повестке дня всех тех, кто сегодня занимается службой занятости. Я просил бы, чтобы вы довели это до руководства службы занятости. Нет - разрыв, и приведем тех людей, кто сможет нормально ситуацию там наладить", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что теперь неотложным является изменение системы финансирования службы занятости финансированием системы поддержки создания рабочих мест. Премьер-министр подчеркнул, что теперь реформирование системы занятости населения является чрезвычайно важным вопросом для нашей страны, и уже в ближайшее время будет завершена работа над формированием подходов к этой реформе и начнется практическое внедрение изменений в этой сфере.

"Ныне система занятости должна была бы быть направлена на то, чтобы создавать рабочие места, но система направлена на то, чтобы побуждать к безработице", - добавил Гройсман.