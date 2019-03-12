Смартфоны и компьютеры для европейцев будут собирать в Украине

Американская компания Jabil Circuit строит под Ужгородом крупный завод

Украинцы будут собирать для жителей Евросоюза мобильные телефоны, смартфоны, медиаплееры и компьютерную технику - в закарпатском селе Розовка американская корпорация Jabil Circuit строит еще один завод. Производимое на предпритии оборудование и электронику ситанут экспортировать в ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

В компании Jabil Circuit, которая входит в тройку мировых лидеров по контактной сборке, отметили, что завод в Украине площадью более 20 тыс. кв. м будет самым большим комплексом в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка).

Также сообщается, что завод под Ужгородом будет производить электронику для брендов Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT и TeleTec.

Как известно, компания Jabil Circuit имеет более 100 заводов в 26 странах мира и сотрудничает более чем с 300 компаниями. Является разработчиком программных продуктов, разрабатывает промышленный дизайн, а также осуществляет поставки и управление продуктами.

Напомним, что свой первый офис компания разместила в Харькове, где предоставляет услуги облачных платформ, веб- и мобильной разработки, IoT и других. О том, что компания Jabil Circuit построила под Ужгородом завод площадью более 20 тыс. кв. м, сообщалось еще в январе 2019 года. На тот момент на заводе велись внутренние работы.