Смена главы НБУ не отразится на курсе гривни - банкиры

Смена главы Национального банка Украины (НБУ) не отразится на курсе гривни и не приведет к изменению монетарной политики регулятора, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"В краткосрочной перспективе смена руководства Национального банка не окажет существенного влияния на курс гривни. На сегодняшний день психологические факторы, за редким исключением, как правило, не сказываются на курсоформировании. Позиции гривни теперь определяют макроэкономическая ситуация и сезонные изменения. Справедливо отметить, что во многом это заслуга регулятора, жесткая монетарная политика которого, собственно, и позволяет сегодня иметь вполне ровный и прогнозируемый валютный рынок в Украине", сказала председатель правления банка "Кредит Днепр" Елена Малинская.

По ее оценке, в ближайшие дни определяющими и довольно благоприятными факторами для курса гривни останутся сезонность и экономическая ситуация в стране. "Никаких серьезных колебаний и тем более девальвационных потрясений мы не ожидаем - курс нацвалюты продолжит сохраняться в тех же пределах, что и сейчас - около 27 грн/$1", - сказала банкир.

Е.Малинская полагает, что у нового руководства НБУ, скорее всего, будет собственное видение дальнейшего развития украинского финансового рынка, однако реформирование финансового рынка, начатое командой Валерии Гонтаревой, продолжится.

"Думаю, новое руководство не откажется от пути модернизации, реформирования и усиления банковского сектора. Точка невозврата в части глобальных изменений финансового рынка пройдена, поэтому реформы так или иначе должны быть продолжены", - добавила она.

Е.Малинская отметила, что НБУ полностью пересмотрел политику валютного рынка, установив гибкое курсообразование, начал самое масштабное в истории украинской банковской системы очищение банковского сектора - около 90 украинских банков, не способных выполнять требования регулятора, были выведены с рынка. Были также проведены серьезнейшие проверки банковских учреждений, в разы ужесточены нормативы относительно капитализации для действующих игроков финсектора, приняты требования относительно транспарентности работы банков - все финучреждения раскрыли свои структуры собственности.

Председатель правления РВС Банка Владислав Кравец также полагает, что курс гривни не отреагирует на отставку главы НБУ.

"Межбанковский валютный рынок не отреагирует на смену главы НБУ, так как курс гривни формируется за счет рыночных факторов. Кроме того, поддержку курсу гривни оказывают финансовые ресурсы, поступившие в страну от Международного валютного фонда (МВФ) и международных финансовых организаций", - сказал банкир.

По его оценке, при смене руководства регулятора будет обеспечена преемственность его политики.

"НБУ может возглавить один из членов нынешней команды регулятора, что позволит сохранить основную команду, осуществляющую реформы. Думаю, что такой вариант был бы наиболее приемлемым и МВФ", - сказал он.

Главный эксперт отдела операций на валютном и денежном рынках ОТП Банка Никита Мишаков также полагает, что в ближайшей перспективе курс гривни останется стабильным.

"Содержание сегодняшнего заявления Валерии Гонтаревой давно не является новостью для участников рынка. Соответственно, значительного влияния на рынок оно оказать не смогло. В ближайшем времени основным фактором, влияющим на курс гривни, помимо вмешательства регулятора, будет являться приток валютной выручки со стороны экспортеров аграрной продукции для обеспечения проведения сезонных работ. До их окончания валютный рынок будет оставаться стабильным", - сказал он.