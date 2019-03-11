Смешко: "Укроборонпром" - искусственная структура для хищения оборонного бюджета

За коррупцию в "Укроборонпроме" представители власти должны понести не только уголовную, но и политическую ответственность, считает первый военный атташе независимой Украины в США, экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности, генерал- полковник, кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

Концерн "Укроборонпром" был создан для того, чтобы представители власти могли воровать государственные деньги. Такое мнение 8 марта в программе "Большой вечер" на телеканале NewsОnе выразил первый военный атташе независимой Украины в США и Швейцарии, экс-начальник Главного управления военной разведки Минобороны, бывший председатель Службы безопасности, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор технических наук, генерал- полковник, кандидат в президенты Украины Игорь Смешко.

"Ситуация в "Укроборонпроме" - это индикатор системного кризиса политической системы нашей страны. Некомпетентность и безответственность привели к тому, что Запад обращается к нам и стимулирует процессы очистки правоохранительных органов и политической системы от людей, которые только увеличили уровень коррупции в Украине", - сказал Смешко.

Он назвал скандал вокруг концерна "политическим шоу".

"Совет национальной безопасности призывает Кабмин провести аудит в "Укроборонпроме", но в соответствии с действующим законодательством, президентская вертикаль отвечает за военно-техническое сотрудничество, оборону и борьбу с коррупцией, в том числе, в оборонной сфере во время войны. Кабмин не имеет собственных разведывательных органов, спецслужб или просто правоохранительного органа, который бы мог заниматься этими вопросами. Совет национальной безопасности - это совещательный орган при Президенте, а его секретарь лично несет ответственность за координацию, планирование и контроль деятельности всего спектра спецслужб. Военное- техническое сотрудничество находится в оперативном попечении со стороны СБУ. Разведки принимают участие в сопровождении торговлей оружием и всего, что касается военно-технического сотрудничества", - отметил кандидат в президенты.

Он отметил, что Западные партнеры Украины "с ужасом" отреагировали на ситуацию в "Укроборонпроме".

"Они помогают нам финансово, а в СНБО только после этого значительного скандала заговорили о том, что, возможно, бюджет Минобороны нужно открыть. И что для аудита "Укроборонпрома" нужно пригласить аудиторов из-за границы. Еще со времен краха режима экс-президента Украины Виктора Януковича о "Укроборонпроме" говорили, что это искусственная структура, которая была создана только для того, чтобы можно было разворовывать бюджет, предназначен на оборону и безопасность. Но где же все эти пять лет были спецслужбы? Сейчас мы просто слышим лозунги, которые должны отвлечь людей. Комиссию по военно-техническому сотрудничеству и военном контроле, которая и должна была заниматься этими вопросами, до сих пор возглавлял [экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег] Гладсковський. А где политическая ответственность? Кто подобрал непрофессиональную человека на эту должность, который сейчас оказался объектом расследования?", - сказал Смешко.

25 февраля программа "Наші гроші" опубликовала первые две части расследования о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники группы посредством фирм- прокладок скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два - четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Такой "прокладкой" выступал в том числе завод "Кузница на Рыбальском", который до 2018 года принадлежал президенту Украины Петру Порошенко.

Согласно расследованию, в схеме участвовали в том числе нынешний глава "Укроборонпрома" Павел Букин, сейчас уже экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и его сын Игорь.

В третьей части расследования программы "Наші гроші" говорилось, что из-за действий коррупционеров Украина чуть не сорвала подписанный в 2016 году контракт по ремонту самолетов Ан-26 для Казахстана. По подсчетам журналистов, чистыми организаторы схемы поставок контрабандных узлов получили $300 тыс., из которых $10 тыс. отдали Букину, который тогда занимал пост главы предприятия "Укрспецэкспорт".

28 февраля парламент принял постановление, согласно которому вопрос злоупотреблений в "Укроборонпроме", данные о которых были обнародованы программой "Наші гроші", был отнесен в ведение уже созданной в 2018 году временной следственной комиссии Верховной Рады.

4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского.

6 марта на заседании СНБО Порошенко объявил о начале процедуры комплексного аудита "Укроборонпрома". 7 марта он заявил, что аудит государственного концерна будет проведен до конца 2019 года.