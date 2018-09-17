СМИ: Вся промышленность неподконтрольного Донбасса перейдет под контроль Курченко

Все предприятия в подконтрольных боевикам районах Донецкой области перейдут под внешнее управление южноосетинской компании "Внешторгсервис", которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом говорится в статье

Все предприятия в подконтрольных боевикам районах Донецкой области перейдут под внешнее управление южноосетинской компании "Внешторгсервис", которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом говорится в статье "Радио Свободы".

Источник журналистов связывает смену управления промышленными активами с недавними увольнениями "министров", назначенных при прежнем главе группировки Александре Захарченко.

"Все предприятия, которые были под внешним управлением республики, нужно передать под внешнее управление "Внешторгсервиса". ["Министр энергетики" Алексей] Грановский бы этого, конечно, не сделал", - говорит источник в "правительстве ДНР".

По сведениям СМИ, за "Внешторгсервисом" стоит сбежавший в Москву Сергей Курченко. Ранее компанию возглавлял бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. Компания максимально непубличная, адресов ее офисов нет, деятельность, насколько это возможно, засекречена.

В пятницу, 14 сентября, новый и.о главы "ДНР" Дениc Пушилин заявил, что с "Внешторгсервисом" будет подписан договор о социальной ответственности, а в "ДНР" зайдет филиал российского банка, "который будет эмитировать кредитные карты для населения".

В марте 2017 года "ДНР/ЛНР" захватили все промышленные мощности в подконтрольных им районах, в связи с чем украинские собственники потеряли контроль над предприятиями.

Как писал в ноябре того года экс-глава спецподразделения СБУ "Альфа" на Донетчине и экс-командир боевиков "Востока" Александр Ходаковский, под управление "Внешторгсервиса" перешла металлургия и в большей части коксохимия, а непосредсвенно к "ДНР" - уголь, логистика и электроэнергия.

Times.dn.ua

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