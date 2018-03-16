Смолий озвучил стратегию Нацбанка

Новоназначенный руководитель НБУ слово в слово повторил вчерашние тезисы в Верховной Раде
Нацбанк презентовал свою среднесрочную стратегию развития представителям международных финансовых организаций, коллегам-регуляторам, представителям иностранных посольств, банковского сообщества, общественных организаций и экспертам. Она полностью повторяла основные тезисы, озвученные вчера Яковом Смолием в Верховной Раде до голосования народных депутатов по его назначению председателем НБУ.
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Стратегия, описанная на сайте регулятора, состоит из 7 пунктов:
Низкая и стабильная инфляция.
Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.
Возобновление кредитования.
Эффективное регулирование финансового сектора.
Свободное движение капитала.
Финансовая инклюзия.
Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.
"Мы проанализировали потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого анализа мы и сформировали стратегию Национального банка - дорожную карту, которой мы будем руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных семи целей", - отметил Смолий.
Чиновники обошлись без примеров по конкретным шагам, которые планируют предпринимать для достижения озвученных целей.