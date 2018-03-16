Смолий озвучил стратегию Нацбанка

Новоназначенный руководитель НБУ слово в слово повторил вчерашние тезисы в Верховной Раде

Нацбанк презентовал свою среднесрочную стратегию развития представителям международных финансовых организаций, коллегам-регуляторам, представителям иностранных посольств, банковского сообщества, общественных организаций и экспертам. Она полностью повторяла основные тезисы, озвученные вчера Яковом Смолием в Верховной Раде до голосования народных депутатов по его назначению председателем НБУ.

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Стратегия, описанная на сайте регулятора, состоит из 7 пунктов:

Низкая и стабильная инфляция.

Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.

Возобновление кредитования.

Эффективное регулирование финансового сектора.

Свободное движение капитала.

Финансовая инклюзия.

Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

"Мы проанализировали потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого анализа мы и сформировали стратегию Национального банка - дорожную карту, которой мы будем руководствоваться ближайшие годы для достижения определенных семи целей", - отметил Смолий.

Чиновники обошлись без примеров по конкретным шагам, которые планируют предпринимать для достижения озвученных целей.