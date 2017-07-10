СНБО хочет выделить 1,6 млрд гривен на вооружение и 1,4 млн на завод по изготовлению боеприпасов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) инициирует выделение 1,6 млрд гривен на закупку вооружения и военной техники. Также СНБО инициирует выделение 1,4 млрд гривен на строительство завода по изготовлению боеприпасов.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе заседания СНБО, передают Українськi Новини.

Президент сообщил, что часть средств от перевыполнения бюджета будет направлена на усиление сектора обороны и безопасности, в частности на закупку новейшего вооружения и военной техники.

"Предлагается выделить на эти цели 1 млрд 600 млн гривен. В том числе будет налажено производство новой бронетехники, включая танки "Оплот", налажено производство новейших ракетных комплексов "Ольха" и других вооружений, которые позволят нам значительно улучшить и усилить возможности нашей обороны", - сказал он.

Также Президент поставил задание усилить системы радиоэлектронной борьбы и системы новейших модернизированных беспилотных летательных аппаратов.

"Также часть денег пойдет на антиснайперские комплексы", - уточнил Порошенко.

Он подчеркнул, что средства на данные цели должны быть выделены в ближайшее время.

"Мы приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности... Мной внесено предложение касательно строительства завода по изготовлению боеприпасов с внедрением современных технологий в полном соответствии со стандартами НАТО", - сообщил он.

На данную инициативу предлагается выделить из госбюджета 1,4 млрд гривен.

По словам Порошенко, боеприпасы будут изготавливаться из отечественного сырья.

Как сообщали Українські Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Украина должна ввести визовый режим с Россией. МИД также намекнул на готовность ввести визовый режим с Россией.

Отметим, что СНБО инициирует въезд иностранцев в Украину по биометрическим паспортам.