СНБО предлагает направить на оборону конфискованные у бывших чиновников средства

Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает направить на оборону средства, конфискованные у бывших чиновников, в том числе, связанных с окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом после заседания сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Принято решение о начале финансирования государственного бюджета за счет конфискованных финансовых ресурсов. Это средства, которые были конфискованы со счетов в "Ощадбанке", других банках Украины, и которые были связанны с окружением экс-президента Януковича. С этих средств по спецфонду бюджета предложено профинансировать сектор безопасности и обороны на 6 млрд гривен", - заявил Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО рекомендует Верховной Раде Украины увеличить расходы на оборону на 3 млрд гривен.

"Предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны - именно по этой позиции - на сумму около 3 млрд гривен", - отметил Турчинов.