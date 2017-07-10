СНБО предлагает направить на оборону конфискованные у бывших чиновников средства

"Принято решение о начале финансирования государственного бюджета за счет конфискованных финансовых ресурсов. Это средства, которые были конфискованы со счетов в "Ощадбанке", других банках Украины, и которые были связанны с окружением экс-президента Януковича. С этих средств по спецфонду бюджета предложено профинансировать сектор безопасности и обороны на 6 млрд гривен", - заявил Турчинов.
Напомним, ранее сообщалось, что СНБО рекомендует Верховной Раде Украины увеличить расходы на оборону на 3 млрд гривен.
"Предложено увеличить расходы сектора безопасности и обороны - именно по этой позиции - на сумму около 3 млрд гривен", - отметил Турчинов.