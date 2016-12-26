Сносом киевских МАФов займется прокуратура

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает недопустимым снесение киевских МАФов силовиками и коммунальщиками в ночное время, тем более, без сохранности имущества. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задачу дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков", - написал Луценко.

Он категорически настаивает на том, что "МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества", а "ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями - недопустимы".

Как сообщал MIGnews.com.uа, 23 декабря во время демонтажа МАФов на Харьковском массиве в Киеве произошел штурм баррикад рынка. В ночь на 22 декабря неизвестные разгромили киоски около станции метро "Политехнический институт" в Киеве. В ночь на 15 декабря вблизи м. "Оболонь" неизвестные в балаклавах разрушили рынок с помощью тракторов.