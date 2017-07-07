Соглашение об условиях объединения энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E вступило в силу

Соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы (ENTSO-E) вступило в силу после его подписания необходимым количеством системных операторов, сообщила пресс- служба НЭК "Укрэнерго".

"Поставленные нашими европейскими партнерами подписи свидетельствуют о готовности европейской стороны двигаться навстречу. Впереди много работы, не только со стороны системного оператора, но и генерации, органов власти, регулятора. Но есть четкий план действий и верим в успех общего дела", - приводятся в сообщении слова главы НЭК Всеволода Ковальчука.

Как сообщалось, документ состоит из трех основных частей: каталога требований, безусловное выполнение которых необходимо для принятия решения об объединении энергосистем, а также перечня необходимых дополнительных исследований и дорожной карты.

"Укрэнерго" на сегодня оценивает технологическую готовность ОЭС Украины по присоединению к ENTSO-E в 15%, а уровень имплементации и гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами - в 5% при существующей степени интегрированности систем в 10%. Доведение этих условий до 99-100%- го уровня запланировано через пять лет.

При этом существующий технический возможный объем обмена мощности между ОЭС Украины с ENTSO-E планируется увеличить с 885 МВт до 2200 МВт через пять лет и до 4000 МВт - через 10 лет.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году и объединила шесть существовавших на то время отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA, в которые входят 41 системных операторов из 34 стран.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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